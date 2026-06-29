Harry e Meghan, negata la scorta nel Regno Unito: il duca del Sussex potrebbe viaggiare senza la famiglia

La polizia del Regno Unito nega la scorta al principe Harry che ora starebbe rivedendo il progetto di recarsi in visita a Londra il mese prossimo, portando con sé la moglie Meghan Markle e i figli, Archie e Lilibet. Il duca del Sussex ha aveva avanzato una richiesta di protezione da parte delle forze dell’ordine, che però è stata respinta. Ne dà notizia Bbc. Lo staff di Harry, riferisce l’emittente britannica, aveva presentato una richiesta formale di protezione da parte delle forze dell’ordine durante il soggiorno nel Regno Unito della coppia, ma sembra che venerdì sia stato comunicato loro che non sarebbe stata fornita alcuna protezione finanziata dai contribuenti.

Secondo alcune fonti, il principe Harry sarebbe sconvolto dalla decisione, presa a pochi giorni dall’arrivo previsto della famiglia, ma vorrebbe comunque trovare un modo per portare a termine il viaggio. Secondo quanto riportato dal Daily Mail lo scorso 17 giugno, Harry e Meghan avrebbero voluto viaggiare con la famiglia, per la prima volta in quattro anni, per partecipare agli eventi di Birmingham che celebrano l’anno che precede gli Invictus Games.

Il problema della scorta non è nuovo per Harry e la questione due anni fa era anche finita in tribunale. Il duca del Sussex nel febbraio del 2024 ha perso una causa intentata contro la decisione del governo britannico di togliergli la protezione, presa dopo che il secondogenito di Re Carlo III ha rinunciato allo status di membro senior della famiglia reale. Lo strappo con la Corona è avvenuto ormai sei anni fa e ha preceduto il trasferimento negli Stati Uniti di Harry, assieme alla moglie Meghan Markle e ai due figli.