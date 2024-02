Un giudice di Londra ha stabilito che non si tratta di una decisione impropria

Il principe Harry ha perso la sfida legale contro la decisione del governo di togliergli la protezione di polizia quando si trova nel Regno Unito. Un giudice di Londra ha stabilito che non è improprio il fatto che, dopo aver rinunciato al suo status di membro effettivo della famiglia reale ed essersi trasferito negli Stati Uniti, il principe Harry sia stato privato della scorta finanziata con fondi pubblici per le visite nel Regno Unito. Il giudice Peter Lane ha dichiarato all’Alta Corte che la decisione di fornire la sicurezza a Harry caso per caso non è illegale, irrazionale o ingiustificata.

Il Duca del Sussex aveva sostenuto un pericolo per lui e la sua famiglia durante le visite nel Regno Unito, a causa dell’ostilità verso lui e la moglie sui social e dell’incessante inseguimento da parte dei media. L’avvocato di Harry aveva sostenuto che il gruppo governativo che aveva valutato le esigenze di sicurezza di Harry avesse agito in modo irrazionale e non avesse seguito le proprie politiche che avrebbero dovuto richiedere un’analisi dei rischi per la sicurezza del duca. Secondo un avvocato del governo, invece, Harry è stato trattato in modo equo e il legale del governo ha sottolineato che durante alcune visite gli è stata fornita protezione.

