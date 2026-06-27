Venezuela, l’ambasciata in Italia: “Il più grave disastro naturale negli ultimi 100 anni” – La diretta

In Venezuela l’emergenza post sisma continua. In attesa del prossimo bilancio delle vittime, salite a oltre 900, e dei dispersi (più di 50mila), nel Paese continuano ad arrivare soccorritori e aiuti da altri Stati esteri, tra cui l’Italia. Il capo della Farnesina, Antonio Tajani, ha confermato che nella notte il primo aereo con operatori dei Vigili del fuoco e della Protezione civile è atterrato a Caracas, dove la squadra di soccorso è entrata in azione. Il ministero degli Esteri continua a tenersi aggiornato sul numero degli italo-venezuelani dispersi, che sarebbero oltre 40. Nel frattempo arriva la conferma della morte della donna di origini siciliane di cui non avevano ancora notizie.

Ad annunciare il decesso è stato uno zio con un post sui social.