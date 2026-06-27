Home > Esteri > Iran, raid reciproci tra Teheran e Washington. I Pasdaran: “Chiara violazione del memorandum” – La diretta

Tra Iran e Stati Uniti è di nuovo tensione. Washington accusa Teheran di aver violato il cessate fuoco dopo aver colpito una nave commerciale che transitava nello Stretto di Hormuz; nella tarda serata di ieri, i militari americani hanno quindi condotto un raid sul braccio di mare conteso.

I Pasdaran affermano di aver respinto l’attacco e di aver operato contro alcuni siti statunitensi nel Golfo come forma di rappresaglia. L’Iran parla di una “chiara violazione del memorandum d’intesa” da parte degli Usa.

Iran signed a ceasefire agreement. We have honored it. If they have disagreements about how the MOU is being applied, they can pick up the phone.



But violence will be met with violence. https://t.co/VWnBS1PWaV — JD Vance (@JDVance) June 26, 2026

Su X interviene il vicepresidente americano, JD Vance, che scrive: “Alla violenza si risponderà con la violenza”. Il tutto a poche ore dalla firma dell’accordo quadro tra Israele e Libano.