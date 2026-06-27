Iran, attacco di rappresaglia Usa contro siti militari di Teheran

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha diffuso un video che mostrerebbe uno dei suoi raid contro l’Iran, sferrato in risposta a un attacco con droni avvenuto il giorno prima contro una nave da carico nello Stretto di Hormuz. Le autorità statunitensi hanno fatto sapere che le forze armate hanno colpito postazioni di missili e droni, nonché siti radar costieri di Teheran. Questa offensiva arriva in un momento delicato per i due Paesi che, nel frattempo, stanno cercando di negoziare una fine definitiva del conflitto in Medio Oriente.