Accordo Usa-Iran, Axios: “I due Paesi hanno firmato l’intesa da remoto”

Sarebbe arrivata a Versailles, nella cornice della serata finale del G7 di Evian, la firma dell’accordo tra Stati Uniti e Iran. A riferirlo è Axios, che avrebbe ricevuto la notizia da due funzionari americani.

Donald Trump ha firmato personalmente una copia dell’intesa durante una cena con il presidente francese Emmanuel Macron. Una foto dell’accordo sottoscritto è stata inviata agli iraniani e ai Paesi mediatori. Al Jazeera riporta che il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha confermato che il memorandum d’intesa è stato firmato in via elettronica. I 14 punti previsti dal documento sono ora in vigore.