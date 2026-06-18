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giovedì 18 giugno 2026

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Accordo Usa-Iran, Axios: “I due Paesi hanno firmato l’intesa da remoto”

Accordo Usa-Iran, Axios: “I due Paesi hanno firmato l’intesa da remoto”
Donald Trump con il presidente francese Emmanuel Macron e la Premiere Dame Brigitte a Versailles per la cena di gala in onore dei 250 anni dell’indipendenza americana. In questa cornice, il tycoon avrebbe firmato il memorandum d’intesa con l’Iran. (Foto: X, Emmanuel Macron)
Redazione
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La sottoscrizione del memorandum è avvenuta per via digitale, come anticipato nei giorni scorsi

Sarebbe arrivata a Versailles, nella cornice della serata finale del G7 di Evian, la firma dell’accordo tra Stati Uniti e Iran. A riferirlo è Axios, che avrebbe ricevuto la notizia da due funzionari americani. 

Donald Trump ha firmato personalmente una copia dell’intesa durante una cena con il presidente francese Emmanuel Macron. Una foto dell’accordo sottoscritto è stata inviata agli iraniani e ai Paesi mediatori. Al Jazeera riporta che il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha confermato che il memorandum d’intesa è stato firmato in via elettronica. I 14 punti previsti dal documento sono ora in vigore.

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