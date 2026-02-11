Iran, Trump: "Obama e Biden hanno creato un mostro"

Il presidente statunitense Donald Trump ha definito l’accordo sul nucleare stipulato con l’Iran dall’amministrazione Obama “il più stupido che abbia mai visto”. Durante un’intervista con Larry Kudlow su Fox Business Network, il tycoon ha accusato Barack Obama e l’allora suo vice Joe Biden di aver trasformato l’Iran in “un mostro”. Trump sembra comunque molto sicuro del fatto che Teheran voglia raggiungere un accordo: “Sarebbe sciocco se non lo facessero. Non parlerebbero con nessun altro, ma stanno parlando con me”. Nel frattempo, un alto funzionario della sicurezza iraniana si è recato in Oman, il sultanato mediorientale che sta mediando i colloqui tra Teheran e Washington. Gli Stati Uniti hanno spostato la portaerei USS Abraham Lincoln, navi e aerei da guerra in Medio Oriente per esercitare pressioni sull’Iran affinché accetti un accordo e per disporre della potenza di fuoco necessaria per colpire la Repubblica islamica qualora Trump decidesse di farlo: “Abbiamo una flotta imponente. Vedremo cosa succederà”, ha aggiunto Trump.