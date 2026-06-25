Terremoto in Venezuela, il Paese si sveglia tra le macerie: gli sforzi per trovare i 10mila dispersi

Il Venezuela si è svegliato su un panorama di macerie, dopo il doppio terremoto che ha messo in ginocchio il Paese mercoledì intorno alle 18 ora locale, nella notte italiana. Le due scosse, di magnitudo 7.2 e 7.5, hanno causato almeno 164 morti e 971 feriti, secondo quanto ha dichiarato la presidente ad interim Delcy Rodríguez. Le squadre di soccorso si sono precipitate nelle zone più colpite per liberare le persone intrappolate sotto le macerie. Secondo un sito web venezuelano creato per rintracciare i cittadini di cui non si hanno notizie, i dispersi sarebbero circa 10 mila. Una delle aree più colpite si trova a nord di Caracas: è la città di La Guaira, dove le autorità stanno cercando di sfruttare al massimo le ore di luce per accelerare gli sforzi e soccorrere le persone che si ritiene siano ancora intrappolate sotto le macerie. Il terremoto di mercoledì è il più violento che ha colpito il Paese in oltre un secolo.