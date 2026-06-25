Terremoto in Venezuela, gli abitanti di La Guaira attendono gli aiuti

Gli abitanti di La Guaira, una delle zone più duramente colpite dalle scosse di terremoto di mercoledì in Venezuela, il giorno dopo il sisma sono rimasti in silenzio mentre osservavano la devastazione, in attesa dell’arrivo dei soccorsi ufficiali. Le squadre di emergenza si sono precipitate nelle zone più colpite dal sisma che ha causato la morte di almeno 160 persone, il ferimento di altre mille, con molti abitanti intrappolati sotto gli edifici crollati. La presidente ad interim Delcy Rodríguez ha dichiarato che le autorità stanno trasferendo squadre di soccorso da altre parti del Paese a La Guaira, cercando di sfruttare al massimo le ore di luce per accelerare le operazioni di soccorso delle persone che si ritiene siano ancora intrappolate sotto le macerie.