San Francisco, i suggestivi fasci di luce sopra il Civic Center

Una nuova installazione artistica pubblica sta illuminando il cielo sopra il Civic Center di San Francisco, in California, proprio mentre la città accoglie i visitatori per le celebrazioni del Pride, gli eventi della Coppa del Mondo e un’estate ricca di grandi attrazioni. Il sindaco Daniel Lurie ha inaugurato “7X7“, un’installazione composta da 49 fasci di luce, uno per ogni miglio quadrato di San Francisco, proiettati nel cielo notturno da Civic Center Plaza fino al 4 luglio. Creata dall’organizzazione no-profit Illuminate, l’installazione è progettata per essere visibile in gran parte della città e della Bay Area dal tramonto all’alba. Per il weekend del Pride, i fasci di luce brillano con i colori dell’arcobaleno. Il prossimo fine settimana, l’installazione si illuminerà di rosso, bianco e blu in occasione delle celebrazioni del 4 luglio e del 250° anniversario della nazione. I leader della città affermano che il cambiamento dei colori trasmette il messaggio che l’orgoglio LGBTQ e il patriottismo possono andare di pari passo, anche in un momento in cui la retorica politica spesso dipinge queste identità come contrapposte.