Roma, scontro tra scooter e auto in via Portuense: un morto

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi in via Portuense, a Roma, all’altezza del civico 1052. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, si sono scontrati un’autovettura Suzuki Alto e uno scooter Honda SH125. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano di 41 anni, rimasto gravemente ferito. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l’uomo è deceduto a causa delle lesioni riportate.

Il conducente dell’autovettura, un cittadino italiano di 64 anni, è stato medicato sul posto e successivamente trasportato all’ospedale San Camillo per gli accertamenti di rito. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie dell’XI Gruppo Marconi della Polizia Locale, che stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Presenti anche ulteriori unità dei caschi bianchi per la messa in sicurezza dell’area. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, il tratto interessato di via Portuense è stato temporaneamente chiuso al traffico.