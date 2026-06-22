Danimarca, 25 mila aquiloni per il Festival più grande del mondo

Il festival degli aquiloni più grande del mondo ha visto 25.000 aquiloni di ogni forma e colore librarsi sopra le ampie spiagge sabbiose di Fanø, una piccola isola della Danimarca sulla costa del Mare del Nord. Il Fanø International Kite Fliers Meeting si tiene ogni anno a giugno.

Nel corso del fine settimana si sono riuniti 5.000 appassionati di aquiloni provenienti da 26 paesi. In cielo squali giganti, creature fantastiche ed enormi creazioni artistiche. La combinazione di venti costieri costanti e ampie spiagge aperte ha reso Fanø una delle principali destinazioni mondiali per il volo degli aquiloni da oltre quattro decenni, attirando appassionati da tutto il mondo.