Usa: raid contro presunti narcotrafficanti nel Pacifico, tre morti

Le forze armate Usa hanno attaccato giovedì un’altra imbarcazione sospettata di essere coinvolta nel traffico di droga nell’Oceano Pacifico orientale, causando la morte di tre persone. L’operazione rientra nella campagna avviata dall’amministrazione Trump contro quelli che definisce “narco-terroristi” in America Latina. Secondo il Comando Sud degli Stati Uniti, il natante si trovava lungo una nota rotta utilizzata per il contrabbando di stupefacenti, ma non sono state fornite prove pubbliche sul carico trasportato. Un video diffuso sui social mostra l’imbarcazione in navigazione ad alta velocità prima di essere colpita e avvolta dalle fiamme. Dall’inizio dell’operazione, le vittime dei raid contro presunti trafficanti sarebbero almeno 211.