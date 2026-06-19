Spagna: Leonor e Felipe VI pilotano insieme due aerei, abbraccio all'atterraggio

Il saluto affettuoso prima del decollo, il volo in contemporanea su due Pilatus PC-21 nei cieli della regione di Murcia e l’abbraccio all’atterraggio, sono stati i momenti salienti del volo di addestramento congiunto della principessa Leonor di Brobone con il padre, il re di Spagna, Felipe VI. L’esercitazione si è svolta presso le strutture dell’Accademia Generale dell’Aeronautica e dello Spazio (AGA) di San Javier, Murcia, dove l’erede al trono sta completando la fase finale del suo addestramento militare. Il re è arrivato sulla pista di atterraggio dell’accademia dove è stato accolto dalla figlia. Entrambi, con indosso le tutte di volo ufficiali dell’Aeronautica militare spagnola, si sono recati all’interno dell’edificio per un briefing pre-volo.

A illustrare i dettagli tecnici della missione è stata proprio Leonor, sotto gli occhi orgogliosi del padre. I due, prima di pilotare gli aerei, hanno effettuato poi una sessione al simulatore di volo. Come si vede dalle immagini e dai video diffusi dalla Casa reale spagnola, padre e figlia sono saliti a bordo di due Pilatus PC-21, che sono decollati uno dopo l’altro. Dopo aver sorvolato la regione di Murcia e il suggestivo Mar Menor, i due velivoli sono atterrati. Mi sento “meglio di quanto mi aspettassi”, ha detto Felipe che ha abbracciato la figlia con affetto. Leonor sta completando l’addestramento militare durato tre anni prima di iniziare a settembre gli studi nella facoltà di Scienze Politiche alla Carlos III di Madrid.