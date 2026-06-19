Libano, esplosioni nel sud del Paese al confine con Israele

Esplosioni e dense colonne di fumo si sono alzate venerdì nel sud del Libano, dove si è intensificato il conflitto con Israele. Le forze israeliane avevano già inviato truppe nella zona e ordinato l’evacuazione di oltre 80 villaggi, mentre Hezbollah ha dichiarato di essere pronto a una “guerra aperta” in seguito alle tensioni regionali. Nei giorni precedenti il gruppo aveva lanciato razzi e droni verso il nord di Israele, provocando una risposta con una serie di raid aerei. Secondo le autorità libanesi, gli attacchi hanno causato 50 morti, tra cui bambini e membri di gruppi armati. Le cifre sulle vittime sono state più volte aggiornate dal ministero della Salute.