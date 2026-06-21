MotoGP, Gp Repubblica Ceca 2026: Bezzecchi squalificato, non potrà correre a Brno

Marco Bezzecchi non prenderà il via al Gran Premio della Repubblica Ceca sul circuito di Brno. Il pilota italiano è stato squalificato dopo quanto accaduto al termine della Sprint Race, episodio che ha portato a una decisione disciplinare definitiva da parte della FIM.

Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale e come poi confermato dalle immagini televisive, Bezzecchi, dopo una caduta, ha “spinto e colpito i commissari di pista” impegnati nel recupero della sua moto. Un comportamento che ha portato alla squalifica immediata e alla conseguente esclusione dalla gara domenicale.

Squalifica Bezzecchi: respinto il ricorso di Aprilia

Il caso è stato esaminato dallo Stewards Panel della FIM, che ha respinto il ricorso presentato da Aprilia Racing, confermando la sanzione.

La squadra ha successivamente comunicato di accettare la decisione senza ulteriori azioni legali, dichiarando ufficialmente che non verranno presentati ulteriori ricorsi alla Corte d’Appello Internazionale.

Le scuse di Marco Bezzecchi dopo l’episodio

Dopo la squalifica, lo stesso Bezzecchi è intervenuto sui social per chiedere scusa alla comunità della MotoGP e ai commissari coinvolti nell’episodio.

Il pilota ha riconosciuto la gravità del gesto, sottolineando il ruolo fondamentale dei marshals nella sicurezza dei piloti e ammettendo che “questi comportamenti non devono accadere e non hanno giustificazioni”. Le scuse sono state rivolte anche al team Aprilia Racing e ai tifosi.

GP Repubblica Ceca a Brno: scenario sportivo e assenza pesante

L’assenza di Bezzecchi rappresenta un colpo importante per il weekend di gara a Brno, con il pilota tra i protagonisti della stagione. Il Gran Premio della Repubblica Ceca si disputa dunque senza uno dei nomi più attesi, mentre il caso disciplinare continua a far discutere il paddock della MotoGP.