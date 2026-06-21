Mattarella celebra Guardia di Finanza: messaggio per i 252 anni delle Fiamme Gialle

In occasione del 252° anniversario di fondazione della Guardia di Finanza, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio ufficiale al Comandante Generale, il Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, rivolto a tutte le donne e gli uomini del Corpo.

Nel suo intervento, Mattarella ha espresso il saluto della Repubblica agli appartenenti alle Fiamme Gialle, definendoli “agenti efficaci nell’attuazione degli indirizzi della Costituzione”, sottolineando il ruolo centrale della Guardia di Finanza nel sistema istituzionale italiano.

Il ricordo dei caduti e l’omaggio alla Bandiera di Guerra

Il Capo dello Stato ha reso omaggio alla Bandiera di Guerra del Corpo, insignita della Medaglia d’Oro ai Benemeriti della cultura e dell’arte, ricordando il valore della Banda musicale della Guardia di Finanza e la sua lunga tradizione di attività artistica e istituzionale.

Mattarella ha inoltre rivolto un pensiero commosso ai Finanzieri caduti nell’adempimento del dovere, esprimendo vicinanza alle famiglie e riconoscenza da parte dell’intero Paese.

Guardia di Finanza e legalità economica: il ruolo nella Repubblica

Nel messaggio, il Presidente ha richiamato anche alcune ricorrenze istituzionali, tra cui l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, sottolineando il ruolo evolutivo della Guardia di Finanza nel contrasto all’evasione fiscale e nella tutela della legalità economica.

A 25 anni dalla riforma che ha trasformato il Corpo in forza di polizia economico-finanziaria, Mattarella ha evidenziato la capacità delle Fiamme Gialle di affrontare le sfide dei mercati globalizzati, sia in ambito nazionale sia europeo.

Il ringraziamento alle Fiamme Gialle e gli auguri del Capo dello Stato

Il Presidente della Repubblica ha infine espresso gratitudine per la dedizione e la professionalità dimostrate dalla Guardia di Finanza sia in Italia sia nelle missioni internazionali.

Nel messaggio conclusivo, Mattarella ha rivolto gli auguri a tutto il personale in servizio e in congedo e alle loro famiglie, chiudendo con un sentito ringraziamento: “Viva la Guardia di Finanza, viva la Repubblica”.

Meloni: “Grazie per passione e senso del dovere a servizio Paese”

“Auguri alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza che oggi festeggiano il loro 252° Anniversario di Fondazione. Da parte mia e del Governo italiano grazie per il delicato e prezioso lavoro che svolgete ogni giorno con la professionalità e le elevate capacità che vi contraddistinguono. Auguri di cuore e continuate sempre a servire l’Italia con la stessa passione e senso del dovere che da 252 anni accompagnano il vostro Corpo”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social.