Iran, il testo integrale del Memorandum d’Intesa tra Washington e Teheran

Gli Stati Uniti hanno reso pubblico il testo ufficiale del memorandum d’intesa raggiunto con l’Iran. Intitolato “Memorandum d’intesa di Islamabad tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica Islamica dell’Iran”, il documento reso pubblico dall’Amministrazione Usa dovrebbe essere firmato formalmente venerdì, dando inizio a un periodo di 60 giorni per negoziare i termini definitivi dell’accordo.
Di seguito il testo integrale:
“Gli Stati Uniti d’America e la Repubblica Islamica dell’Iran hanno concordato congiuntamente in buona fede, in data [__ data], quanto segue:
- Gli Stati Uniti d’America e la Repubblica Islamica dell’Iran e i loro alleati nell’attuale guerra firmano il presente Memorandum d’intesa per dichiarare la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano, e si impegnano d’ora in poi a non intraprendere alcuna guerra o operazione militare l’uno contro l’altro, ad astenersi dalla minaccia o dall’uso della forza reciproca e a garantire l’integrità territoriale e la sovranità del Libano. L’accordo finale confermerà la cessazione permanente della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, e le altre disposizioni del presente paragrafo.
- Gli Stati Uniti d’America e la Repubblica Islamica dell’Iran si impegnano a rispettare la sovranità e l’integrità territoriale dell’altro e ad astenersi dall’interferire negli affari interni dell’altro.
- Gli Stati Uniti d’America e la Repubblica Islamica dell’Iran si impegnano a negoziare e raggiungere un accordo definitivo entro un massimo di 60 giorni, prorogabile di comune accordo.
- Immediatamente dopo la firma del presente Memorandum d’Intesa, gli Stati Uniti d’America inizieranno la rimozione del blocco navale e di qualsiasi ostacolo o impedimento nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran, e porranno fine al blocco navale entro 30 giorni. Durante questo periodo, il traffico navale sarà proporzionale ai livelli di traffico prebellico ripristinati dalla Repubblica Islamica dell’Iran. Gli Stati Uniti d’America si impegnano inoltre a ritirare le proprie forze dalle vicinanze della Repubblica Islamica dell’Iran entro 30 giorni dalla conclusione dell’accordo definitivo”.
- A seguito della firma del presente Memorandum d’intesa, la Repubblica Islamica dell’Iran si impegnerà al massimo per garantire il transito sicuro e gratuito delle navi commerciali dal Golfo Persico al Mar d’Oman e viceversa, per un periodo di soli 60 giorni. Il traffico di navi commerciali inizierà immediatamente e, tenendo conto della necessità di rimuovere gli ostacoli tecnici e militari e di procedere allo sminamento da parte della Repubblica Islamica dell’Iran, il transito sarà ripristinato entro 30 giorni. La Repubblica Islamica dell’Iran avvierà un dialogo con il Sultanato dell’Oman per definire la futura amministrazione e i servizi marittimi nello Stretto di Hormuz, in accordo con gli altri Stati rivieraschi del Golfo Persico, nel rispetto del diritto internazionale vigente e dei diritti sovrani degli Stati costieri dello Stretto di Hormuz.
- Gli Stati Uniti d’America si impegnano, insieme ai partner regionali, a elaborare un piano definitivo e concordato di comune accordo, con uno stanziamento di almeno 300 miliardi di dollari, per la ricostruzione e lo sviluppo economico della Repubblica Islamica dell’Iran. Il meccanismo di attuazione di tale piano sarà definito nell’ambito di un accordo finale entro 60 giorni. Tutte le licenze, le deroghe e le autorizzazioni necessarie per le relative transazioni finanziarie saranno concesse dagli Stati Uniti d’America”.
- Gli Stati Uniti d’America si impegnano a porre fine a tutti i tipi di sanzioni contro la Repubblica Islamica dell’Iran, comprese le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, le risoluzioni del Consiglio dei Governatori dell’AIEA, tutte le sanzioni unilaterali statunitensi, primarie e secondarie, secondo un calendario concordato nell’ambito dell’accordo finale. La Repubblica Islamica dell’Iran e gli Stati Uniti d’America riconoscono l’importanza cruciale della questione della cessazione delle sanzioni sopra menzionata e hanno espresso la loro intenzione di affrontare immediatamente tali questioni nei negoziati al fine di raggiungere un accordo reciproco.
- La Repubblica Islamica dell’Iran ribadisce che non produrrà mai armi nucleari. La Repubblica Islamica dell’Iran e gli Stati Uniti hanno concordato che la destinazione del materiale arricchito e quella di tutte le altre questioni di natura nucleare concordate reciprocamente, ivi comprese le esigenze nucleari dell’Iran, saranno adeguatamente affrontate in un accordo definitivo; tale accordo definitivo confermerà le disposizioni del presente Articolo.
- In attesa dell’accordo finale, gli Stati Uniti d’America e la Repubblica Islamica dell’Iran concordano di mantenere lo status quo. La Repubblica Islamica dell’Iran manterrà l’attuale status quo del proprio programma nucleare, mentre gli Stati Uniti d’America non imporranno nuove sanzioni né dispiegheranno ulteriori forze nella regione.
- Gli Stati Uniti d’America si impegnano, immediatamente dopo la firma del presente Memorandum d’Intesa (MOU) e fino alla revoca delle sanzioni, a far sì che il Dipartimento del Tesoro Usa rilasci deroghe per l’esportazione di greggio, prodotti petroliferi e derivati iraniani, nonché per tutti i servizi connessi, incluse transazioni bancarie, assicurazioni, trasporti, ecc.
- Gli Stati Uniti d’America si impegnano a rendere pienamente disponibili per l’utilizzo i fondi e le attività della Repubblica Islamica dell’Iran attualmente congelati o soggetti a restrizioni, a seguito dell’attuazione del presente MOU. Gli Stati Uniti d’America e la Repubblica Islamica dell’Iran concorderanno reciprocamente le procedure relative allo sblocco di tali fondi nel corso dei negoziati. Tali fondi, sia che rimangano sul conto originale sia che vengano trasferiti, dovranno essere resi pienamente utilizzabili per pagamenti a favore di qualsiasi beneficiario finale designato dalla Banca Centrale della Repubblica Islamica dell’Iran. Gli Stati Uniti d’America si impegnano a rilasciare tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie a tal fine.
- Gli Stati Uniti d’America e la Repubblica Islamica dell’Iran concordano sull’istituzione di un meccanismo esecutivo per monitorare la corretta attuazione del presente MOU e la futura conformità all’accordo finale.
- In seguito alla firma del presente Memorandum d’Intesa (MOU) e subordinatamente all’avvio dell’attuazione dei paragrafi 1, 4, 5, 10 e 11 dello stesso – nonché alla prosecuzione di tali misure – gli Stati Uniti d’America e la Repubblica Islamica dell’Iran avvieranno negoziati per l’accordo definitivo, concentrandosi esclusivamente sugli altri paragrafi.
- L’accordo definitivo sarà ratificato tramite una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.