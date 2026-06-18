Ucraina, Zelensky: "Se noi bruciamo, brucerà anche Mosca"

Volodymyr Zelensky ha collegato direttamente il nuovo attacco ucraino contro una raffineria di petrolio a Mosca al recente raid russo che ha colpito l’area del monastero della Lavra di Kiev-Pechersk. Parlando da Bruxelles, il presidente ucraino ha definito l’operazione una risposta “forte e giusta” all’aggressione russa. “Se Putin non vuole porre fine a questa guerra e vuole continuarla, non resteremo a guardare“, ha dichiarato Zelensky. “Se l’Ucraina va a fuoco, allora anche la vostra Mosca andrà a fuoco“. Il leader ucraino ha ricordato di aver promesso una risposta dopo l’attacco alla Lavra, sostenendo che quanto avvenuto nelle ultime ore ne sia la dimostrazione. L’attacco con droni ha colpito per la seconda volta in una settimana una raffineria nell’area di Mosca e ha causato disagi al traffico aereo della capitale russa. Secondo il ministero della Difesa di Mosca, nella notte sarebbero stati intercettati 555 droni ucraini. Zelensky ha ribadito che Kiev non vuole la guerra, ma ha rinnovato l’appello a fermare l’aggressione e ad avviare la fine del conflitto.