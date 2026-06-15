Ucraina, attacco russo al monastero di Kiev: le immagini dall'alto

Un massiccio attacco russo ha colpito lunedì la capitale ucraina Kiev, provocando un incendio nel complesso religioso della Kyiv-Pechersk Lavra, uno dei siti più importanti dell’Ucraina. Le fiamme hanno interessato la Cattedrale della Dormizione, distruggendo parte del tetto. Il capo della Chiesa ortodossa ucraina ha condannato l’attacco definendolo un crimine contro umanità, storia e cristianesimo. Il complesso, patrimonio Unesco, è notoanche per le sue chiese e gallerie sotterranee. Il presidente Zelenskyy ha definito l’attacco il più grave contro la cultura cristiana e si è recato sul posto con i ministri del governo.