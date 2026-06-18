Russia, raffineria colpita da droni ucraini alla periferia di Mosca: coltre di fumo nero sulla capitale

“Diversi droni” ucraini hanno attaccato una raffineria petrolifera alla periferia di Mosca. Lo ha riferito il sindaco della capitale russa, Sergey Sobyanin, citato dalla Tass. Sobyanin ha aggiunto, scrivendo sul suo canale dell’app di messaggistica ‘Max’, che sono in corso provvedimenti per affrontare le conseguenze dell’attacco. Le immagini e i video diffusi dai media russi mostrano incendi di vaste proporzioni che divampavano alla raffineria di petrolio, situata a circa 15 chilometri dal Cremlino. Spesse nuvole di fumo nero si alzavano sopra la città.