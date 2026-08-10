Iran, Pezeshkian: "Ho avuto incontro di sette ore con Mojtaba Khamenei"

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha riferito di un lungo incontro con la Guida Suprema, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, in un momento di evidenti tensioni all’interno della Repubblica Islamica. Il colloquio, durato quasi sette ore, ha affrontato le principali difficoltà del Paese, dal costo della vita alla situazione del mercato, passando per occupazione, emergenza abitativa e conseguenze delle sanzioni statunitensi. Pezeshkian ha definito l’incontro “molto positivo”, spiegando che tra i temi discussi ci sono stati anche “la determinazione, il sostegno del popolo, l’unità e la coesione”.