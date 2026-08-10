Testaccio, dopo 'Beat it' ecco Elvis Presley: il bis danzante dei due anziani in piazza

Dopo il successo con ‘Beat It’ di Michael Jackson, il bis a grande richiesta è con Elvis Presley. Pasquale ed Elisa si sono nuovamente esibiti in Piazza Testaccio a Roma. La coppia danzante della Casa dei Cocci, l’ex centro anziani di Testaccio ora Casa sociale del quartiere inserito nel comprensorio dell’ex Mattatoio, ha mantenuto la promessa fatta dopo il primo video della loro esibizione diventato ben presto virale, applaudito e apprezzato anche dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. E oggi, si sono presentati puntuali all’appuntamento dato ai loro ‘followers’. La location scelta per il secondo show è sempre Piazza Testaccio. I due si sono mossi anche stavolta con grande armonia sulle note di Jailhouse Rock, uno dei brani più celebri di Elvis, ‘trascinando’ con il loro ritmo anche gli altri presenti in piazza.