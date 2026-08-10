Terremoto Colombia, sui social i video della scossa: a Pereira la cattedrale oscilla come in un film

Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia, con epicentro a San José del Palmar, nel dipartimento di Chocó. Uno dei bilanci più pesanti finora arriva dalla città di Pereira, dove il sindaco Mauricio Salazar ha dichiarato che 18 persone sono morte. Decine di edifici hanno inoltre subito gravi danni, tra cui l’aeroporto di Matecaña, dove tre persone hanno perso la vita. Le immagini diffuse dai cittadini sui social mostrano gli attimi di terrore durante la scossa. In uno dei video si vedono alcune persone che faticano a rimanere in piedi davanti alla Cattedrale di Nuestra Señora de la Pobreza, che oscilla in modo impressionante.