Home > Esteri > Ucraina, Trump al G7: “Ho avuto ottimi colloqui con Putin e Zelensky”. Meloni: “Unità e fermezza Occidente”

Si sta concludendo il G7 a Evian, in Francia, e al centro dei colloqui dei sette grandi c’è stata anche, tra i diversi argomenti, la guerra in Ucraina. Il presidente Usa Donald Trump, parlando al G7 al fianco del premier indiano Narendra Modi, ha detto di avere avuto, negli ultimi giorni, “ottimi colloqui” sia con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che con il presidente russo Vladimir Putin. Riguardo alla guerra in Ucraina, ha affermato: “Vorremmo vederla finire“.

Meloni: “Unità e fermezza Occidente strumenti più efficaci per negoziato”

“Le crisi internazionali hanno ovviamente dominato l’agenda in questi due giorni di G7, in particolare la guerra in Ucraina e i più recenti sviluppi della situazione in Medio Oriente e nel Golfo. Sull’Ucraina, come sapete, abbiamo fatto il punto col presidente Zelensky, abbiamo passato in rassegna la situazione sul campo che è molto diversa da quella che certa propaganda russa continua a cercare di vendere. Abbiamo concordato tutti sulla necessità di continuare a garantire il sostegno a Kiev, mantenendo alta la pressione su Mosca. Sono molto contenta del fatto che su questo ci sia piena convergenza, l’unità dell’Occidente, la fermezza dell’Occidente è uno degli strumenti più efficaci per creare le condizioni necessarie per un negoziato reale. L’obiettivo resta quello di favorire un confronto diretto tra Zelensky e Putin, ma mentre Zelensky ha qui dimostrato una attitudine sincera verso la soluzione del conflitto, non da ultimo con una lettera aperta che tutti conoscete ed è stata inviata direttamente al presidente Putin, nessun segnale serio in questo senso è arrivato da Mosca e crediamo che quei segnali ora siano necessari”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del G7 di Evian.

Macron: “Rimobilitazione G7 per aumentare pressione su Russia”

“Ci siamo impegnati ad aumentare la pressione, anche rafforzando le nostre sanzioni, e questa rimobilitazione del G7 è estremamente importante”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron parlando al termine del G7 che si è tenuto a Evian, in Francia. “È la prima volta che assistiamo a una tale convergenza nel G7″, ha aggiunto, “ed è la prima volta che raggiungiamo conclusioni così chiare”.

Meloni: “Battute con Trump? Abbiamo parlato temi seri G7”

I contatti con Donald Trump nel corso del G7? “Smentisco le ricostruzioni” legate a scherzi, “poi in queste cose sempre c’è anche la battuta, c’è anche il momento in cui in attesa che inizi qualcosa si fa una battuta, però i temi che noi abbiamo trattato anche col presidente degli Stati Uniti sono i temi del vertice, quindi sono temi abbastanza seri, dalla questione iraniana, passando per l’Ucraina. Ci sono state diverse occasioni di confrontarci in questi due giorni, l’ultima poco fa insomma, prima di arrivare da voi”, ha poi spiegato la presidente del Consiglio.

“Con Trump rapporto immutato”

Con Donald Trump al G7 “ho trovato il rapporto immutato, nel senso che non è che ci sono state tra noi delle recriminazioni o abbiamo parlato di quello che è successo nelle ultime settimane. Io e Donald siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione i loro interessi nazionali, non c’è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d’accordo su qualcosa, poi alla fine vedo ognuno capisce ovviamente qual è il punto di vista dell’altro e quindi siamo ripartiti direttamente parlando di quello che va fatto nei prossimi mesi con la stessa naturalezza con cui lo facevamo l’ultima volta che ci siamo incontrati prima di questa occasione”, ha aggiunto la premier.