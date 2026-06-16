Ucraina, droni di Kiev colpiscono una raffineria a Mosca a 15 km da Cremlino

Un attacco di droni ucraini ha colpito la raffineria di petrolio di Mosca (MNR), nella zona di Kapotny, a soli 15 chilometri dal Cremlino. È quanto riporta Rbc-Ucraina. Nell’impianto è scoppiato un incendio. La raffineria di Mosca è la più grande raffineria di petrolio della capitale della Russia. Fornisce circa il 35% del mercato dei carburanti della città: il 40% della benzina, il 50% del gasolio per la regione e carburante per gli aeroporti di Mosca. Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha confermato l’attacco ucraino, comunicando che le forze di difesa aerea hanno distrutto 60 droni. Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato l’attacco. “Questa volta, la regione di Mosca ha subito l’impatto delle capacità a lungo raggio dell’Ucraina. Una raffineria di petrolio è stata colpita a una distanza di 500 chilometri”, ha scritto in un post sul social X, “ringrazio i combattenti del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina, delle Forze dei Sistemi senza Pilota, delle Forze Operazioni Speciali, dei Servizi di Intelligence della Difesa dell’Ucraina e delle Forze Missilistiche per il loro efficace operato”. “La Russia deve essere costretta a porre fine alla sua guerra contro il nostro popolo. E le armi a lungo raggio dell’Ucraina sono una delle componenti fondamentali di tale pressione”, ha aggiunto, “questa è una risposta giusta agli attacchi russi – e al protrarsi di una guerra che deve finire”.

Macron accoglie Zelensky al G7 di Evian

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, atterrato lunedì sera a Ginevra, è stato accolto al suo arrivo all’Hotel Royal di Evian dal presidente francese Emmanuel Macron. Dopo i saluti iniziali i due hanno parlato per alcuni minuti prima di raggiungere insieme l’ingresso dell’hotel e posare per gli scatti dei fotografi. Zelensky parteciperà adesso alla prima sessione di lavoro dei leader del G7 incentrata su come ‘costruire la pace e la sicurezza per l’Ucraina e l’Europa’. Nell’agenda degli arrivi odierni figurano anche quelli dello sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, emiro del Qatar, e dello sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente degli Emirati arabi uniti. Al termine della riunione di apertura del summit infatti andrà in scena il pranzo di lavoro sul tema ‘Affrontare le crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente’ con la partecipazione dei membri del G7 e dei leader di Egitto, Eau e Qatar. Al termine, secondo quanto si legge sull’agenda, arriveranno nella località che si affaccia sul lago Lemano anche William Ruto (presidente della Repubblica del Kenya), Lee Jae-myung (presidente della Repubblica di Corea), Narendra Modi (primo ministro della Repubblica dell’India), Ajay Banga (presidente della Banca Mondiale), e Sidi Ould Tah (presidente della Banca Africana di Sviluppo). Alle 15 quindi verrà scattata la consueta foto di famiglia, e dopo si terrà la seconda sessione di lavoro (‘creare nuove partnership e ricostruire la solidarietà internazionale’) con la partecipazione dei paesi del G7, dei paesi partner, della Banca Mondiale e della Banca Africana di Sviluppo. A chiudere la giornata, in serata, sarà uno spettacolo musicale e la successiva cena di gala offerta dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla moglie Macron in onore dei capi di Stato e di governo e dei loro consorti.

G7, sessione di lavoro sull’ Ucraina: Merz regala maglia della Germania a Trump

E’ terminato il bilaterale tra il presidente francese Emmanuel Macron e quello ucraino Volodymyr Zelensky. I due, assieme al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sono entrati nella sala dell’Hotel Royal di Evian riservata alla prima sessione di lavoro – incentrata su come ‘costruire la pace e la sicurezza per l’Ucraina e l’Europa’ – raggiungendo così gli altri leader del G7. Ad accompagnare Trump anche il segretario di Stato americano, Marco Rubio. Poco prima dell’avvio della riunione il cancelliere Friedrich Merz ha regalato al tycoon, che l’altro ieri ha compiuto 80 anni, una maglia della nazionale tedesca con il numero 47 (Trump è il 47/o presidente Usa).