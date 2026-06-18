Nato, Hegseth: “Trump e Rutte hanno tracciato la strada per la versione 3.0 dell’Alleanza”

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha promosso il concetto di “Nato 3.0″ intervenendo a Bruxelles durante una riunione dei ministri della Difesa dell’Alleanza Atlantica. Secondo Hegseth, la Nato deve tornare a essere una struttura militare pienamente operativa e capace di garantire una deterrenza efficace sul continente europeo. Nel suo intervento, il capo del Pentagono ha elogiato il segretario generale della Nato, Mark Rutte, per il lavoro svolto insieme agli alleati e all’amministrazione Trump nel definire una nuova fase dell’Alleanza. “La Nato 3.0 rappresenta il riconoscimento della necessità di tornare a un’alleanza militare davvero intransigente, con reali capacità operative”, ha dichiarato. Hegseth ha inoltre sottolineato l’importanza di una maggiore assunzione di responsabilità da parte dei Paesi europei nella difesa convenzionale del continente, richiamando gli impegni assunti dagli alleati durante il vertice dell’Aia.