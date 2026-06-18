Libano, gli abitanti di Tiro tornano alle loro case distrutte dai raid di Israele

Gli abitanti della città di Tiro, in Libano, tornano alle loro case per constatare i danni provocati dagli attacchi di Israele. “Questa casa racchiude i nostri ricordi e il frutto del nostro duro lavoro”, ha detto Adnan Kaour, scappato due giorni prima del raid che ha distrutto il suo appartamento. “Ho fiducia nella pace e, se Dio vorrà, questa sarà la fine della guerra. Viviamo all’estero ma con il cuore siamo qui, nel nostro Paese”, ha aggiunto l’uomo che ora vive in Germania. “Vogliamo che le cose si sistemino e di vivere in sicurezza, affinché ci sia stabilità per noi e per tutti gli altri”, ha commentato Samih Haidar, rimasto scioccato dopo essere entrato nel suo appartamento devastato.