Chicago, politici e star dello spettacolo all'Obama Presidential Center

L’ex presidente Usa Barack Obama, affiancato da tre ex presidenti, celebra l’apertura del suo museo presidenziale a Chicago, l’Obama Presidential Center, con un evento straordinario che ha riunito ex leader mondiali, celebrità di spicco, atleti e altre figure di fama internazionale. La lista degli ospiti per la cerimonia di inaugurazione di include Bruce Springsteen, Stevie Wonder, John Legend, Christina Aguilera, Bono e The Edge degli U2. Nelle immagini Nancy Pelosi, Steven Spielberg, Tom Hanks, George Lucas, l’ex tennista Billie Jean King e il governatore della Califronia Gavin Newsom. Obama e l’ex first Llady Michelle hanno preso posto sul palco insieme agli ex presidenti Joe Biden, George W. Bush e Bill Clinton, oltre alle ex first lady Jill Biden, Laura Bush e Hillary Clinton. L’Obama Presidential Center, che aprirà al pubblico in occasione del Juneteenth, il 19 giugno, celebrazione dell’emancipazione degli schiavi afroamericani. Il presidente Donald Trump non è presente. In un post sui social media dello scorso febbraio, aveva definito il centro, costato 850 milioni di dollari, un “disastro totale”.