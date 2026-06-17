Usa, sparatoria in un ospedale in Delaware: il video col cellulare riprende il blitz della polizia

Le immagini riprese con un telefono cellulare mostrano il massiccio intervento delle forze dell’ordine all’interno del Wilmington Hospital, nel Delaware, dopo una sparatoria avvenuta nel pomeriggio di martedì. Nel video si vedono agenti armati entrare nella struttura mentre l’ospedale viene posto in isolamento per motivi di sicurezza. Secondo le autorità, due persone sono state raggiunte da colpi d’arma da fuoco all’interno dell’edificio. Una delle vittime è deceduta, mentre l’altra è sopravvissuta. Il presunto responsabile, un giovane di 23 anni, è stato successivamente arrestato a Filadelfia e sarà estradato nel Delaware. Durante le operazioni, il pronto soccorso è stato temporaneamente chiuso e i pazienti dirottati verso altre strutture. Le autorità ritengono che si sia trattato di un episodio mirato e isolato. In serata il blocco dell’ospedale è stato revocato e la situazione è tornata sotto controllo.