Usa, automobilisti salvano i passeggeri di un piccolo aereo precipitato in Texas

Momenti di paura a Laredo, in Texas, dove un piccolo aereo è precipitato su un’autostrada, finendo contro una barriera e prendendo fuoco. Le immagini riprese da alcuni testimoni mostrano il velivolo ribaltato su un fianco mentre automobilisti e passanti si precipitano verso la cabina per aiutare i passeggeri intrappolati. Nel video si vedono diverse persone tentare di rompere il finestrino dell’aereo per consentire la fuga degli occupanti. Poco dopo si apre una porta del velivolo e alcuni passeggeri riescono a uscire correndo, mentre i soccorritori improvvisati cercano di mettere in salvo anche chi è rimasto all’interno. Secondo la polizia, a bordo c’erano sei persone: una è morta nell’incidente. Nessun ferito è stato segnalato tra gli automobilisti presenti sull’autostrada, chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi degli investigatori.