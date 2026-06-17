Ucraina, attacco russo su Zaporizhzhia: i vigili del fuoco alle prese con gli incendi

I soccorritori sono stati impegnati tutta la notte dopo l’attacco russo che ha colpito Zaporizhzhia, nell’Ucraina orientale. Secondo le autorità locali, il raid ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre sette. L’offensiva ha causato danni a palazzi residenziali, veicoli e infrastrutture cittadine, costringendo le squadre di emergenza a intervenire in più punti della città. Nelle immagini si vedono i vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza le aree colpite e assistere la popolazione. Le autorità ucraine hanno riferito che gli interventi sono stati interrotti più volte per la costante minaccia di ulteriori attacchi.