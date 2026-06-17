Regno Unito, Re Carlo e la regina Camilla aprono il Royal Ascot 2026

Si è aperta con l’arrivo di re Carlo III e della regina Camilla l’edizione 2026 del Royal Ascot, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario britannico. La coppia reale ha percorso il tradizionale corteo inaugurale a bordo della prima carrozza, accompagnata dal duca e dalla duchessa di Wellington. Il Royal Ascot unisce sport, mondanità e rappresentanza istituzionale, richiamando ogni anno membri della famiglia reale, personalità della politica, celebrità e appassionati di ippica provenienti da tutto il mondo. L’evento si svolgerà nell’arco di cinque giornate e si concluderà sabato 20 giugno. Gli organizzatori prevedono la partecipazione di circa 280mila spettatori.