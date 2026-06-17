Gran Bretagna, Starmer: "Non credo ci sarà un'elezione per la leadership del Labour"

Il primo ministro britannico Keir Starmer al G7 di Evian in Francia ha detto di auspicare che il sindaco laburista di Manchester Andy Burnham “ricopra un ruolo di primo piano nel governo”, qualora vincesse le elezioni suppletive a Makerfield per un seggio nel Parlamento britannico in programma giovedì, ma ha chiarito di non avere intenzione di rinunciare alla propria leadership. Si prevede che Burnham sfiderà Starmer per la leadership qualora venisse eletto in Parlamento. La leadership del premier è stata messa sotto pressione dalle recenti dimissioni di alcuni ministri e dal malcontento all’interno del Partito Laburista. Il principale rivale alle suppletive di Burnham è il candidato del partito di Nigel Farage, Reform UK, Rob Kenyon. “Bene, non credo che ci debba essere un’elezione per la leadership. Penso che l’ultimo governo abbia dimostrato che i partiti che passano tutto il loro tempo a occuparsi delle elezioni per la leadership non riescono poi a vincere le successive elezioni generali”, ha detto l’inquilino di Downing Street che alla domanda se non si farebbe da parte in nessuna circostanza, ha risposto: “Non ho intenzione di tirarmi indietro, combatterò”.