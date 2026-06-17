G7 a Evian, Trump entra nella sala dei lavori nell'ultimo giorno del summit: "I'm the boss"

Si apre con una battuta di Donald Trump l’ultima giornata del G7 di Evian. Entrando nella sala dei lavori, il presidente americano si è rivolto ai presenti dicendo “I’m the boss“, prima di stringere la mano al presidente francese Emmanuel Macron e prendere posto al tavolo del summit. Siparietto che ha preceduto l’avvio dei colloqui informali tra i leader. Al centro della giornata ci sono gli squilibri dell’economia globale, con discussioni dedicate alle tensioni commerciali, ai tassi di cambio, all’aumento dei costi energetici e alle prospettive di crescita.