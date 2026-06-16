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martedì 16 giugno 2026

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Siberia, bombardiere russo si schianta durante volo di addestramento

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Un bombardiere strategico Tu-22M3 si è schiantato lunedì 15 giugno nella regione di Irkutsk, in Russia. Secondo le autorità militari, il velivolo si è schiantato durante un volo di addestramento e non trasportava munizioni. L’equipaggio si è eiettato in sicurezza. Quattro membri dell’equipaggio sono stati ritrovati da alcuni residenti locali e trasportati in ospedale. La causa preliminare dell’incidente è stata un guasto al motore, secondo quanto dichiarato dal governatore della regione di Irkutsk, Igor Kobzev.