Siberia, bombardiere russo si schianta durante volo di addestramento

Un bombardiere strategico Tu-22M3 si è schiantato lunedì 15 giugno nella regione di Irkutsk, in Russia. Secondo le autorità militari, il velivolo si è schiantato durante un volo di addestramento e non trasportava munizioni. L’equipaggio si è eiettato in sicurezza. Quattro membri dell’equipaggio sono stati ritrovati da alcuni residenti locali e trasportati in ospedale. La causa preliminare dell’incidente è stata un guasto al motore, secondo quanto dichiarato dal governatore della regione di Irkutsk, Igor Kobzev.