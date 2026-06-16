G7, una canzone per ogni leader: la scelta social di Macron che omaggia Meloni con "Felicità" di Al Bano

Una canzone per ogni leader del G7. E’ la scelta fatta su Instagram dal presidente francese Emmanuel Macron che ha pubblicato l’arrivo a Évian-les-Bains di ogni capo di Stato, tutti accompagnati da un brano iconico e rappresentativo del proprio Paese. Per Giorgia Meloni il numero uno dell’Eliseo ha optato per “Felicità”, canzone di Al Bano e Romina Power. Per Donald Trump ha scelto “Love is a long road” di Tom Petty, per il premier inglese Keir Starmer ha utilizzato il brano “The World is not enough” della Royal Philharmonic Orchestra, tratto da un film di 007, mentre per il primo ministro canadese Mark Carney ha scelto “J’irai où tu iras” di Celine Dion.