Ucraina, colpita la cattedrale della Dormizione a Kiev: la chiesa in fiamme

Un attacco russo a Kiev ha causato ingenti danni al complesso monastico di Kyiv-Pechersk, ha dichiarato Tymur Tkachenko, capo dell’Amministrazione militare della città di Kiev accusando la Russia di aver colpito deliberatamente “il cuore di uno dei più grandi santuari cristiani”. Il tetto della Cattedrale della Dormizione ha preso fuoco durante l’attacco notturno, ha dichiarato il metropolita Epifanio, capo della Chiesa ortodossa Ucraina. Ha condannato l’attacco come un altro crimine russo “contro l’umanità, contro la storia, contro il cristianesimo” e ha lanciato un appello alla preghiera per salvare il luogo. Mosca nega di essere responsabile dell’attacco.