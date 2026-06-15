Regno Unito, la famiglia reale partecipa alla cerimonia dell'Ordine della Giarrettiera

Re Carlo III e la regina Camilla hanno guidato i membri dell’Ordine della Giarrettiera (in inglese ‘The Most Noble Order of the Garter’) nella tradizionale processione al Castello di Windsor. La coppia reale, insieme al principe William, alla principessa Anna e ai cavalieri e alle dame, vestiti con abiti di velluto e cappelli piumati, si è recata alla Cappella di San Giorgio per la funzione. L’Ordine della Giarrettiera, fondato dal re Edoardo III nel 1348, è un riconoscimento conferito dal monarca per onorare il servizio pubblico e i contributi alla nazione.