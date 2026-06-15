Regno Unito, il video dell’arresto di uno dei responsabili degli incendi contro proprietà legate a Starmer

La polizia britannica ha diffuso il video dell’arresto di Roman Lavrynovych, uno dei due uomini condannati per aver partecipato a un piano di incendi dolosi contro proprietà legate al primo ministro Keir Starmer. Gli attacchi, avvenuti nel maggio 2025, avevano preso di mira l’abitazione in cui viveva l’attuale premier prima di trasferirsi a Downing Street, un appartamento di cui era stato comproprietario e la sua ex auto. Secondo gli investigatori, il piano sarebbe stato organizzato da un misterioso intermediario noto come ‘El Money’, che avrebbe reclutato tramite Telegram il cittadino ucraino Lavrynovych promettendogli un compenso in cambio degli incendi e di video delle azioni compiute. L’identità dell’organizzatore non è mai stata accertata. Lavrynovych, 22 anni, e il cittadino rumeno Stanislav Carpiuc sono stati riconosciuti colpevoli di cospirazione per incendio doloso. Nessuno è rimasto ferito, ma gli incendi hanno provocato momenti di forte paura tra gli occupanti degli edifici colpiti. La sentenza nei confronti dei due è attesa venerdì.