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lunedì 15 giugno 2026

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G7 a Evian, Trump si complimenta con Macron per la vittoria del francese Cyryl Gane all'UFC Fight Night alla Casa Bianca

LaPresse
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Prima dell’inizio del loro incontro bilaterale a margine del G7 di Evian, Donald Trump ha dedicato un passaggio alla vittoria del lottatore francese Ciryl Gane nellUFC Fight Night andata in scena domenica alla Casa Bianca. Il presidente americano si è congratulato direttamente con Emmanuel Macron per il successo dell’atleta francese. “Voglio congratularmi con il presidente. Ieri sera Ciryl Gane ha vinto contro un grande lottatore. Si diceva fosse imbattibile“, ha dichiarato Trump, definendo il match “un grande incontro” e la serata “un grande evento alla Casa Bianca”. Macron ha risposto spiegando di aver seguito l’incontro in mattinata, descrivendolo come “molto divertente”.