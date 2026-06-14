Virginia, crolla tendone per il maltempo: un morto e oltre 20 feriti

Un tendone è crollato venerdì sera, 13 giugno, durante i festeggiamenti per il ventesimo anniversario di una chiesa in Virginia, negli Usa, provocando la morte di una persona e il ferimento di una ventina di altre. Il bilancio delle vittime è stato riferito dalle autorità locali. La tragedia è avvenuta durante un violento temporale a Moneta, una piccola località a circa 200 km a sud- ovest di Richmond, mentre la EastLake Community Church stava celebrando una funzione all’aperto, ha dichiarato in un comunicato Shelley Basinger, portavoce della contea di Bedford. Il gruppo stava lasciando il tendone quando questo è crollato, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. Undici persone sono state trasportate in ospedale, mentre altre 11 hanno riportato ferite lievi e sono state medicate sul posto. Sul posto infuriava una tempesta con forti piogge e raffiche di vento.