Mondiali 2026, sequestrate a Hong Kong 230mila maglie e gadget falsi della Coppa del Mondo

A poche ore dall’inizio dei Mondiali, le autorità di Hong Kong hanno sequestrato oltre 230 mila articoli sospettati di essere contraffatti, tra cui decine di migliaia di maglie delle nazionali partecipanti al torneo. Nelle immagini si vedono scatoloni pieni di merchandising e magliette sequestrate durante l’operazione. Secondo le dogane, il valore complessivo della merce supera i 20 milioni di dollari. Tra gli articoli confiscati ci sono circa 30 mila maglie, alcune così simili alle originali da risultare difficilmente distinguibili per i consumatori. La maggior parte dei prodotti era destinata ai mercati esteri, soprattutto alle Americhe, dove si disputa il Mondiale ospitato da Stati Uniti, Canada e Messico. Durante l’operazione è stato arrestato un camionista mentre altre cinque persone sono finite sotto indagine per la vendita online di articoli contraffatti.