Mondiali 2026, oggi la cerimonia di apertura: ospiti, orario e dove vederla in tv in chiaro

Uno stadio indimenticabile per tutti gli amanti del calcio per aprire un Mondiale speciale, il primo a 48 squadre. Allo stadio Azteca di Città del Messico prenderà il via la Coppa del Mondo 2026: si giocherà lì dove Pelè ha conquistato il suo terzo titolo mondiale e dove Diego Armando Maradona è entrato nella leggenda firmando il gol del secolo e la celebre ‘Mano de Dios’ contro l’Inghilterra.

Messico-Sudafrica non verrà ricordata certamente come la ‘Partita del Secolo’, il 4-3 tra Italia e Germania Ovest che è entrata nei libri di storia del calcio, ma avrà comunque l’onore di battezzare il Mondiale americano. A Città del Messico questa sera andrà in scena una cerimonia inaugurale speciale, con una parata di star per lo più sudamericane. La festa proseguirà nei giorni successivi in Canada e Stati Uniti, gli altri due ‘volti’ di questa manifestazione.

Sulla scia del Super Bowl, lo spettacolo che precederà le prime tre partite di Messico, Canada e Usa promette di essere in grande stile, tra fuochi d’artificio e musica. Uno show di circa un’ora e mezza che vedrà Shakira cantare l’inno ufficiale del torneo, ‘Dai, Dai’, che promette di diventare un nuovo tormentone dopo ‘Waka Waka’ del torneo in Sudafrica, insieme al nigeriano Burna Boy. A scaldare l’atmosfera dell’Azteca ci penseranno poi J Balvin, Belinda e il cantante Alejandro Fernandez.

Presenti anche Danny Ocean, Lila Downs, Los Angeles Azules, Manà e Tyla. Città del Messico passerà poi virtualmente la palla il giorno seguente a Toronto, che ospiterà Canada-Bosnia Erzegovina. Lì è attesa Alanis Morissette insieme a Michael Bublè, senza dimenticare Vegedream e Nora Fatehi. Grande attesa, infine, a Los Angeles per il match tra i padroni di casa e il Paraguay. In California si esibiranno la popstar Katy Perry oltre al rapper Future e alla brasiliana Anitta.

Mondiali 2026, la cerimonia di apertura: orario e dove vederla in chiaro

La cerimonia di apertura dei Mondiali 2026 è in programma alle 20 italiane, l’evento sarà trasmesso in diretta su Dazn e sulla Rai in chiaro, oltre che in streaming sulla piattaforma Rai Play.