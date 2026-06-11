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giovedì 11 giugno 2026

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Mondiali 2026, oggi la cerimonia di apertura: ospiti, orario e dove vederla in tv in chiaro

Mondiali 2026, oggi la cerimonia di apertura: ospiti, orario e dove vederla in tv in chiaro
Lo stadio Azteca di Città del Messico (Photo by: Tom Weller/picture-alliance/dpa/AP Images)
Alberto Zanello
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Allo stadio Azteca di Città del Messico prenderà il via la competizione organizzata dalla Fifa

Uno stadio indimenticabile per tutti gli amanti del calcio per aprire un Mondiale speciale, il primo a 48 squadre. Allo stadio Azteca di Città del Messico prenderà il via la Coppa del Mondo 2026: si giocherà lì dove Pelè ha conquistato il suo terzo titolo mondiale e dove Diego Armando Maradona è entrato nella leggenda firmando il gol del secolo e la celebre ‘Mano de Dios’ contro l’Inghilterra.

Messico-Sudafrica non verrà ricordata certamente come la ‘Partita del Secolo’, il 4-3 tra Italia e Germania Ovest che è entrata nei libri di storia del calcio, ma avrà comunque l’onore di battezzare il Mondiale americano. A Città del Messico questa sera andrà in scena una cerimonia inaugurale speciale, con una parata di star per lo più sudamericane. La festa proseguirà nei giorni successivi in Canada e Stati Uniti, gli altri due ‘volti’ di questa manifestazione.

Sulla scia del Super Bowl, lo spettacolo che precederà le prime tre partite di Messico, Canada e Usa promette di essere in grande stile, tra fuochi d’artificio e musica. Uno show di circa un’ora e mezza che vedrà Shakira cantare l’inno ufficiale del torneo, ‘Dai, Dai’, che promette di diventare un nuovo tormentone dopo ‘Waka Waka’ del torneo in Sudafrica, insieme al nigeriano Burna Boy. A scaldare l’atmosfera dell’Azteca ci penseranno poi J Balvin, Belinda e il cantante Alejandro Fernandez.

Presenti anche Danny Ocean, Lila Downs, Los Angeles Azules, Manà e Tyla. Città del Messico passerà poi virtualmente la palla il giorno seguente a Toronto, che ospiterà Canada-Bosnia Erzegovina. Lì è attesa Alanis Morissette insieme a Michael Bublè, senza dimenticare Vegedream e Nora Fatehi. Grande attesa, infine, a Los Angeles per il match tra i padroni di casa e il Paraguay. In California si esibiranno la popstar Katy Perry oltre al rapper Future e alla brasiliana Anitta.

Mondiali 2026, la cerimonia di apertura: orario e dove vederla in chiaro

La cerimonia di apertura dei Mondiali 2026 è in programma alle 20 italiane, l’evento sarà trasmesso in diretta su Dazn e sulla Rai in chiaro, oltre che in streaming sulla piattaforma Rai Play.

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