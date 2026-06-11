Iran, Teheran: "Colpita la Quinta Flotta Usa. Pronti ad affrontare il nemico fino all'ultima goccia di sangue"

La televisione di Stato iraniana ha annunciato che l’esercito di Teheran avrebbe preso di mira la Quinta Flotta degli Stati Uniti in Bahrein. Nelle immagini trasmesse dall’emittente pubblica, un giornalista legge il comunicato con cui le forze armate iraniane rivendicano l’attacco, sostenendo di aver utilizzato diversi droni suicidi: “L’Esercito rimane pronto ad affrontare il nemico fino all’ultima goccia di sangue e non si arrenderà finché l’aggressore non sarà punito”. Secondo quanto riferito dai media iraniani, l’azione sarebbe una risposta agli attacchi americani. Nelle stesse ore l’Iran ha colpito anche obiettivi in Bahrein e Kuwait, entrambi Paesi che ospitano forze statunitensi. Il Kuwait ha temporaneamente chiuso il proprio spazio aereo e deviato diversi voli verso altri aeroporti della regione.