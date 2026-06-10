Spagna, il Papa ai detenuti: "Errori non determinano identità di una persona"

Mercoledì papa Leone XIV ha incontrato i detenuti del carcere di Brians vicino a Barcellona durante il suo viaggio di sette giorni in Spagna. Il Pontefice ha ascoltato la storia di una detenuta che ha affermato che il periodo trascorso in prigione l’aveva condotta a Dio. Nel suo discorso ai detenuti ha affermato: “Ogni essere umano ha dignità per il fatto di essere amato, cresciuto e amato da Dio. Non esiste situazione che faccia sì che lo sguardo del nostro Signore ci abbandoni. Questa è una verità che ci consola e che ci accompagna in ogni momento, e dovrebbe ricordarci il suo amore indulgente che è sempre con noi al di sopra di qualsiasi cosa buona o cattiva che potremmo aver fatto”.