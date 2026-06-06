Papa Leone XIV in Spagna, turisti e cittadini in festa lo accolgono

Sabato turisti e gente del luogo hanno celebrato l’arrivo di Papa Leone XIV a Madrid. Il viaggio del Papa in Spagna porterà il pontefice americano in un centro tradizionale della cristianità europea, dove la Chiesa cattolica ha un’eredità complessa e il governo a guida socialista è nel mezzo di una crisi politica. La visita di una settimana di Leone inizia sabato a Madrid, dove all’atterraggio è stato accolto dai monarchi cattolici del Paese, il re Felipe VI e la regina Letizia, e dal primo ministro spagnolo Pedro Sanchez. La sua prima giornata si concluderà con una veglia di preghiera con i giovani, molti dei quali assisteranno al loro primo Papa in terra spagnola. La visita, la prima di un Papa in 15 anni, segnala che Leone sta riportando l’attenzione papale all’Europa e alle sue radici cristiane.