Ucraina, Zelensky: "Da Ue ci aspettiamo decisioni concrete già da quest'estate"

“Ci aspettiamo con forza dall‘Unione Europea decisioni politiche concrete che possano e debbano essere adottate già quest’estate”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, a Tallin in Estonia, per partecipare a un vertice dei leader nordici e baltici. “L’Europa ha bisogno di una voce reale e forte nei negoziati e di essere tra coloro che prenderanno le decisioni – ha spiegato Zelensky – L’America è pronta a partecipare attivamente ai processi diplomatici. Ne ho già discusso ieri con i rappresentanti del Presidente degli Stati Uniti”.