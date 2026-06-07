Perù, seggi aperti per il ballottaggio delle elezioni presidenziali

Domenica in Perù i cittadini sono tornati alle urne per scegliere il loro presidente, in un contesto di forte instabilità politica che ha visto il Paese cambiare nove capi di Stato in dieci anni. Al ballottaggio si sfidano Keiko Fujimori, esponente conservatrice e figlia dell’ex presidente Alberto Fujimori, e Roberto Sánchez, deputato di orientamento nazionalista. I due candidati hanno prevalso su altri 33 concorrenti nelle elezioni di aprile, facendo della lotta alla criminalità il fulcro della propria campagna elettorale. La sicurezza è infatti la principale preoccupazione dei cittadini, in un Paese dove negli ultimi anni il tasso di omicidi è raddoppiato e i casi di estorsione sono aumentati in modo significativo. Nonostante il successo ottenuto al primo turno, nessuno dei due candidati ha superato il 20% dei consensi: Fujimori ha raccolto il 17% dei voti, mentre Sánchez si è fermato al 12%.