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domenica 7 giugno 2026

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Messico, migliaia di persone realizzano la più grande "onda" umana fuori da uno stadio

LaPresse
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Migliaia di persone si sono riunite a Città del Messico per tentare di realizzare la più grande “onda” umana mai organizzata fuori da uno stadio. Accompagnati dalla musica, i partecipanti hanno provato più volte il movimento prima dell’esecuzione finale. L’iniziativa è stata organizzata in vista dei Mondiali di calcio, che si disputeranno tra Stati Uniti, Messico e Canada. Per i partecipanti è stata anche un’occasione per promuovere il Paese e dare il benvenuto ai visitatori attesi per il torneo. La prossima Coppa del Mondo coinvolgerà 48 nazionali e 104 partite. Secondo i media locali, il tentativo avrebbe stabilito un nuovo record mondiale, in attesa della conferma ufficiale del Guinness World Records.